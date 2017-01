Belgisch kampioene Sanne Cant voor BK cross: “Zelfde parcours en zelfde prijzen als de mannen, graag’’

Dat de vrouwen zondag in de cross op een lichter parcours moeten rijden dan de mannen, is een fout signaal. Volgens de leading lady van de Belgische cross Sanne Cant (26) voedt de Belgische bond daarmee zelfs de criticasters van het vrouwenwielrennen. Zij zullen volgens Cant stellen dat de rensters niet hetzelfde prijzengeld verdienen als de mannen, aangezien ze niet dezelfde prestatie neerzetten.