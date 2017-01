‘Krokodil’ duikt op in Romeinse Put in Edegem

Edegem - De groendienst van de gemeente Edegem is momenteel bezig met een grondig onderhoud van het park aan de Romeinse Put. Eén van de gesneuvelde bomen, een knotwilg, deed medewerker Bart Roels denken aan een krokodil. Hij haalde zijn kettingzaag boven en toverde de gespleten boomstam om tot een levensecht beest, inclusief scherpe tanden en waakzame ogen.

“Als zich een goede gelegenheid aandient, doen we wel vaker zo’n dingen”, lacht Roels. “Dit werkje heb ik in een tiental minuten volbracht. Het is natuurlijk niet onze prioriteit, maar het zorgt wel voor sfeer.” De eerste reacties lieten niet lang op zich wachten.

“Enkele wandelaars plaatsten meteen foto’s op Facebook, waardoor het nieuws zich snel verspreidde. Ook de gemeente pikte de foto intussen op en plaatste hem op haar officiële Facebookpagina.”