Redding gezonken boot aan het MAS gaat al meteen van start

Antwerpen - Nog geen twee dagen nadat de 103-jarige poon Ouderhoek zonk voor het MAS, kan de berging al van start gaan. “Het bergingscontract is bijna klaar, de laatste punten worden met de verzekering en eigenaar geregeld: daardoor kan er snel in actie geschoten worden”, zegt havenmeester Werner Weijts.

“Benelux Diving, dat meewerkt aan de berging, kan vandaag al uitvaren om alles in stelling te brengen voor de berging van het schip. Zo kan dit uniek stuk varend erfgoed zo snel mogelijk weer boven water gehaald worden”, zegt havenmeester Werner Weijts. “De berging zal langs de waterkant gebeuren, het schip zal drijvend opgeleverd worden aan de eigenaar. Er moeten nog een aantal afspraken gemaakt worden over waar het schip naartoe moet na de berging, maar het mobiliseren van de bergers met kraanponton en duikers kan vandaag al van start gaan.”

Aan andere historische schepen die in de buurt van de Ouderhoek liggen, zoals de 119 jaar oude tjalk Hannus, is gevraagd om zich te verplaatsen zodat de bergers ruim baan hebben. Ook de Napoleon, een directieschip uit de jaren 20, dat dreigde meegesleept te worden door de zinkende Ouderhoek, zal voor de duur van de berging een andere plek in het Bonapartedok moeten opzoeken. “We zijn blij dat we zo snel tot actie kunnen overgaan. De historische waarde van het interieur en de status van het schip als varend erfgoed zijn reden te meer om zo snel mogelijk het schip weer boven te halen”, zegt havenmeester Werner Weijts.

De bergingsoperatie kan meer dan een dag in beslag nemen. “De historische waarde van het schip maakt ook dat we zo voorzichtig mogelijk moeten te werk gaan om verdere beschadiging te voorkomen”, legt eigenaar Leon Verhaegen, een kunstverzamelaar uit Schilde, uit. “Het interieur van het schip is van de hand van Lion Cachet, zeg maar de Nederlandse tegenhanger van Victor Horta. Hij maakte de art deco groot in zijn land, hij ontwierp ook de interieurs van grote cruiseschepen van White Star Line: denk aan boten in de stijl van de Titanic. Die cruiseschepen hebben de tand des tijds niet overleefd, maar het interieur van de Ouderhoek wel. Al het houtwerk, van kast tot zitbank, is rijkelijk versierd met met de hand gekerfde florale art decomotieven. Die zullen nu allemaal met olie en water besmeurd zijn, het wordt een titanenwerk om het schip te restaureren.”

Enige nog varende houten poon ter wereld

De Ouderhoek dateert uit 1914 en is de enige nog varende houten poon ter wereld. Tijdens de berging zal ook duidelijk worden wat de oorzaak van het zinken van het schip is. “Momenteel denk ik aan een stroompanne, waardoor de batterijen van de automatische afpomping leeggelopen zijn, de pompen stilgevallen zijn en het schip water heeft gemaakt”, zegt Leon Verhaegen. “Normaal gezien kom ik elke twee dagen kijken naar de Ouderhoek, in de week tijdens kerst en nieuw was ik uitzonderlijk niet langs geweest. Had ik maar eerder komen kijken… dan was dit misschien nooit gebeurd.”