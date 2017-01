Al 25.000 euro binnen voor Robbe De Hert, en nu ook benefiet in de maak

Antwerpen - Heel Vlaanderen lijkt in de bres te springen voor Robbe De Hert (74). Het Lintse bedrijf AED Studios opent gratis de deuren voor de regisseur. Onder de titel ‘De Nacht van Robbe’ rijpen er plannen voor een benefiet. En de crowdfundingcampagne rondde gisterenavond de kaap van de 25.000 euro.

Meer dan een halve eeuw al is Robbe De Hert een van de kleurrijkste figuren uit de Vlaamse filmwereld. Daarnaast maakt hij deel uit van het Antwerpse culturele erfgoed. Nu is de pionier ziek en leeft hij in armoede. De crowdfundingcampagne die twee sympathisanten dinsdag voor de regisseur opstartten, had gisterenavond al 25.000 euro op de teller. Dat geld moet De Hert helpen om zijn laatste project, de documentaire Hollywood aan de Schelde, af te werken.

Foto: Kris Van Exel

Gisteren schoot ook AED Studios te hulp. Het Lintse bedrijf waar onder meer The Voice van Vlaanderen en Belgium’s Got Talent worden opgenomen, biedt indien nodig gratis filmstudio’s aan. Op Facebook roept AED Studios zijn volgers op om de fundraising massaal te steunen. “Want De Witte Van Sichem is filmerfgoed van ons allemaal.”

En nog meer goed nieuws voor De Hert: gisteren kondigde de Antwerpse documentairemaker Kris Verdonck met een groep gelijkgezinden de benefiet De Nacht van Robbe aan. “Ik ken Robbe heel goed, ik werk ook aan een documentaire over hem”, zegt Verdonck. “Waarom ook geen benefiet organiseren, dachten we. We lanceerden het idee, en enkele uren later liepen de kandidaturen uit de kunstwereld al binnen. Ik denk dat we met alle aanbiedingen zelfs een ‘24 uur van Robbe’ kunnen organiseren. Een datum of locatie hebben we nog niet, maar die Nacht komt er zeker. We willen dan ook zijn oude films tonen, zoals Camera Sutra en S.O.S. Joske.”

Ook de benefiet moet geld in het laatje brengen voor Hollywood aan de Schelde. “Uiteindelijk doel is om 100.000 euro in te zamelen. Zoveel heeft Robbe nodig om zijn laatste filmproject af te werken. We hebben donderdag even samengezeten met hem. Hij heeft nu al 7.000 minuten beeldmateriaal, vol interviews en dergelijke. Nu moet hij de meest recente jaren van de Belgische filmgeschiedenis nog opnemen. Dat kost veel montagetijd en personeel. We zijn dus blij dat er zoveel op gang komt nu. Dit is een laat kerstsprookje aan het worden. Fantastisch, toch?”