Jolien ontmoet haar mysterieuze briefschrijfster: “Het allermooiste kerstkaartje”

Sint-Niklaas - Jolien Van der Steen (27) uit Grobbendonk vond een week geleden een hartverwarmend briefje van een voor haar onbekend meisje. Getekend ‘groetjes met sproetjes, Fien’. De twee vonden elkaar en spraken gisteren voor het eerst af.

“Zo zie je maar wat de impact van sociale media is”, zegt Jolien tegen Fien Daniëls (15) als ze elkaar ontmoeten aan het bankje vlak naast de kiosk waar Jolien werkt in het Waasland Shopping Center. Een bewuste plek, want het was daar dat Jolien op 29 december vorig jaar een verrassende ontdekking deed. “Ik passeerde toevallig het bankje ’s ochtends en zag een briefje liggen. Toen ik het omdraaide, kreeg ik spontaan een lach op mijn gezicht en was ik voor de rest van de dag goedgezind”, vertelt Jolien. ‘Aan de gelukkige vinder: ik wens je het komende jaar (alsook de volgende jaren) heel veel geluk en een heleboel plezier’, is wat Fien op het briefje schreef.

Foto: Frank Bahnmuller

De twee vonden elkaar door een oproep van Jolien op Twitter. Ook uw krant deelde de oproep online.“Ik kreeg enorm veel reacties op mijn bericht en mijn tweet ging viraal.

De twee besloten om af te spreken en elkaar te leren kennen. Jolien had gisteren chocolaatjes en een kaartje bij voor Fien met de woorden ‘Smile, it’s your day’. “Zij heeft mij een fijne dag bezorgd een week geleden, dus nu wou ik haar verrassen met een cadeautje. Ik heb dit jaar veel kerstkaartjes gekregen, maar dat van Fien was ongetwijfeld het allermooiste”, besluit Jolien.

