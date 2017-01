Antwerpen - Wanneer Antwerpse bewakingscamera’s zelf de hulpdiensten waarschuwen bij een ongeval zal dat dankzij de City of Things zijn. Die digitale snelweg zorgt ervoor dat de stad slimmer wordt omdat alles met elkaar verbonden is via het internet.

Antwerpen is sinds donderdag de eerste smart city of slimme stad in Vlaanderen. Door honderden sensoren op verschillende plaatsen in de stad te plaatsen, wordt alles met het internet verbonden. Dat gaat ...