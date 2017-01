Antwerpse pianiste kampt met kapotte piano maar gaat daar op fantastische wijze mee om

Schilde - Een instrument dat dienst weigert tijdens een optreden: het is de nachtmerrie van elke muzikant. Zeker als het om een log instrument als een vleugelpiano gaat, die minder snel te vervangen is dan pakweg een gitaar. Maar met de manier waarop de in ’s Gravenwezel (Schilde) wonende Braziliaanse pianiste Eliane Rodrigues inspeelde op deze pechsituatie kreeg ze de lachers op de hand.

Aan de start van haar optreden in De Doelen in Rotterdam merkte Eliane Rodrigues dat er iets scheelde. Een van de pedalen van de vleugelpiano van de docente piano aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen weigerde dienst en moest vervangen worden.

Er dreigde een lange onderbreking voor het publiek, maar dat was zonder Rodrigrues gerekend. Zij bleef zo goed en kwaad mogelijk verder spelen, ook wanneer de technici de piano versleepten en zélfs wanneer het zware instrument via de vloerlift in het podium naar beneden ging. Op dat moment ging het publiek helemaal uit zijn dak. Ook toen de nieuwe piano naar boven kwam, werd die vergezeld door een breed lachende pianiste. Voor zij die aanwezig waren werd het zondermeer een onvergetelijke avond.