Eva Vissers lanceert eerste Belgische webshop voor ‘bohemian wallhangers’

Mechelen - Eva Vissers (26) uit Mechelen runt sinds deze week haar gloednieuwe webshop www.weavv.be. “Ik wilde graag een geweven wandtapijt in mijn interieur, maar vond in België geen verkooppunten. Dus ben ik zelf beginnen weven, met de webshop als resultaat.”

“Ik ben graag bezig met interieur en design en spendeer de nodige tijd op Pinterest. In juni ontdekte ik daar het bestaan van wollen muurhangers. Ik was meteen verkocht, maar helaas vond ik hiervoor geen verkoopkanalen binnen Europa”, vertelt Eva Vissers (26). Dus ging ze zelf aan de slag te gaan met wol. “Ik deed dagenlang online research en timmerde zelf een weefraam ineen.” Na twintig uur weven, was Eva’s eerste wandtapijt een feit. “Het viel in de smaak bij mijn volgers op Instagram, dus begon ik al snel aan mijn tweede creatie.”

Webshop

Heel wat avonden en weekends weven verder, telde Eva’s collectie zo’n achttal muurhangers. “Te veel om allemaal in mijn eigen interieur op te hangen.” Dus besloot Vissers om ze via een webshop te verkopen. Ze doopte haar merk om tot WEAVV, een combinatie van het Engelse ‘to weave’ en de letters van haar naam: Eva V.

Uniek

Naast gewoven wandtapijten, kan je op de webshop ook terecht voor geknoopte exemplaren. “Elk tapijt is uniek en handgemaakt met speciale materialen zoals alpacawol, zijde en viltwol. Dat maakt dat het prijskaartje iets hoger ligt dan dat van een Ikeaschilderij.”

Vanaf €229 kan je je interieur met een wallhanger opsmukken en het een Boheemse of Scandinavische look geven. “Ik ben er van overtuigd dat de interieurtrend snel zal overwaaien naar hier. Muurhangers lijken een gat in de markt in België en Europa. Heel leuk dus dat ik dan bij de eersten ben om de trend te lanceren. ”

