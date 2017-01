Giro wordt hoofddoel van Dumoulin

De Nederlander Tom Dumoulin heeft de Ronde van Italië dit jaar als hoofddoel gesteld. Dat vertelde hij donderdag tijdens de presentatie van wielerploeg Sunweb (ex-Giant-Alpecin) op het vliegveld van Münster-Osnabrück. “Na de Giro rijd ik de Ronde van Zwitserland, over de rest van het seizoen hebben we nog niets besloten”, zo verklaarde Dumoulin. In de Ronde van Frankrijk moet de Fransman Warren Barguil Sunweb ritwinst bezorgen.

Dumoulin laat “in principe” de kans liggen in Düsseldorf in een tijdrit over 13 kilometer een gooi te doen naar de gele trui in de Tour de France. “Een moeilijke keuze”, erkende de Lanakenaar. “In de Giro en de Vuelta heb ik al de leiderstrui gedragen. Alleen het geel ontbreekt nog. Het was een hele mooie kans, maar ik wil me toch verder ontwikkelen als ronderenner. Ik wil in de Giro ervaren hoe het is om voor een klassement te worden uitgespeeld.”

Foto: Photo News

Teambaas Iwan Spekenbrink weet ook dat publicitair gezien de Tour de belangrijkste koers van het jaar is. “Maar we willen in stapjes ergens heen gaan. Tom wilde eerst een vooraanstaand tijdrijder worden, nu gaan we op deze manier aan het rondewerk bouwen.”

Dumoulin weet ook dat de Giro niet op zijn lijf geschreven is. Er zijn wel meer tijdritkilometers dan in de Tour, maar ook veel aankomsten bergop. “Met beklimmingen van meer dan 20 kilometer. Ik verwacht ook niet dat ik voor het podium ga, maar ik laat mezelf graag verrassen”, aldus de Nederlander.

In de Tour rekent het team dat vedette John Degenkolb zag vertrekken op Warren Barguil om een ritzege te behalen in het gebergte. “Ik zal me concentreren op etappezeges”, aldus de Fransman, die naar eigen zeggen niet op een goede eindklassering mikt.

Michael Matthews is één van de nieuwkomers in de formatie van Spekenbrink. “Mijn belangrijkste doelen in het eerste deel van het seizoen zijn Milaan-Sanremo en de Amstel Gold Race”, zei de Australiër. “Het hoofddoel is natuurlijk de Ronde van Frankrijk, dat is de grootste koers van het seizoen.”

Foto: Photo News

Hoofdsponsor

Sunweb is de nieuwe hoofdsponsor van de ploeg die vorig jaar nog als Giant-Alpecin door het leven ging. Het shirt van Sunweb wordt dit jaar gedragen door twee Belgen: Zico Waeytens en Bert De Backer. De andere Sunweb-renners voor 2017 zijn Søren Kragh Andersen (Den), Nikias Arndt (Dui), Warren Barguil (Fra), Phil Bauhaus (Dui), Roy Curvers (Ned), Laurens ten Dam (Ned), Tom Dumoulin (Ned), Johannes Fröhlinger (Dui), Simon Geschke (Dui), Chad Haga (VSt), Chris Hamilton (Aus), Lennard Hofstede (Ned), Lennard Kämna (Dui), Wilco Kelderman (Ned), Sindre Skjøstad Lunke (Noo), Michael Matthews (Aus), Sam Oomen (Ned), Georg Preidler (Oos), Ramon Sinkeldam (Ned), Tom Stamsnijder (Ned), Mike Teunissen (Ned), Albert Timmer (Ned) en Max Walscheid (Dui).