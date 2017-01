Busreiziger die weigert te betalen verwondt andere passagier

Antwerpen 2018 - Op een bus van De Lijn kwam het gisterenochtend tot een vechtpartij. Een passagier wilde de bus niet verlaten en viel vervolgens een andere passagier aan. Die raakte gewond.

Een 34-jarige man heeft gisterenochtend flink wat amok gemaakt op een bus van vervoersmaatschappij De Lijn.

De man had op bus 17 plaatsgenomen op de zetel vlak achter de bestuurder. Zijn schoenen had hij tegen het glas achter de buschauffeur geplaatst. “Toen onze bestuurder de man daarop aansprak, werd die agressief”, zegt Marc Deschuyter, woordvoerder van De Lijn Antwerpen.

De bus stopte in de Mercatorstraat ter hoogte van de Belgiëlei waar de chauffeur aan de passagier vroeg de bus te verlaten. “Dat weigerde de agressieve passagier”, vertelt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Een andere passagier, een 42-jarige man, kwam tussenbeide.”

Ziekenhuis

Dat was niet naar de zin van de agressieveling. Die begon de andere passagier te schoppen en te slaan. “Een derde man heeft de agressor kunnen overmeesteren en heeft hem in bedwang gehouden tot wij ter plaatse waren”, aldus Bruyns.

De amokmaker werd door de politie meegenomen naar het kantoor. Zijn slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De buschauffeur bleef ongedeerd, maar was wel erg onder de indruk van wat er gebeurd was. “Onze chauffeur is in werkonderbreking gegaan”, luidt bij Deschuyter. “Zo kon hij wat bekomen.”

Er werden geen wapens gevonden bij de man die op de bus over de rooie ging.