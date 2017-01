Despres mag twee keer vieren na vierde etappe Dakar, zevende plaats voor Colsoul

De Fransman Cyril Despres (Peugeot) heeft in de Dakar 2017 de zege in de vierde etappe bij de wagens in de wacht gesleept. Hij legde de 416 km tegen de klok tussen het Argentijnse San Salvador de Jujuy en het Boliviaanse Tupiza af in 4u22:55 en was zo duidelijk de snelste.

De tweede plaats was voor de Fin Mikko Hirvonen (Mini/+ 10:51), de Spanjaard Nani Roma (Toyota/+ 12:51) eindigde als derde. De Franse titelverdediger Stéphane Peterhansel (Peugeot) werd vierde op ruim een kwartier, zijn landgenoot Sébastien Loeb kende een mindere dag en verloor 22 minuten op Despres. Loeb verloor zo zijn leidersplaats aan ritwinnaar Despres, die in de stand 4:08 voorsprong heeft op Peterhansel, 5:04 op Hirvonen en 6:48 op Loeb.

Belg Colsoul

De Pool Jakub Przygonski (Mini) en zijn Belgische navigator Tom Colsoul werden donderdag knap zevende - op 24:23 van Despres - en wippen naar een voorlopige zesde stek in het klassement.

Voor aanvang van etappe vier was al bekendgeraakt dat ook de Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota) had moeten opgegeven in de Dakar. Al-Attiyah, in 2011 en 2015 winnaar van de Dakar, botste in het tweede deel van de derde rit op een rots, verloor een wiel en bereikte na een noodreparatie het bivak. Daar werd vastgesteld dat het chassis van de Toyota beschadigd was. De Spanjaard Carlos Sainz van zijn kant verloor donderdag enorm veel tijd en had om 20u30 Belgische tijd de finish nog niet bereikt.

Motoren

De uitslagen van en de standen na afloop van de vierde etappe voor motoren van de 38e editie van de Dakar, donderdag over 416 kilometer tussen het Argentijnse San Salvador de Jujuy en het Boliviaanse Tupiza:

1. Matthias Walkner (Oos/KTM) de 416 km in 4u57:22

2. Joan Port Barreda (Spa/Honda) op 2:02

3. Michael Metge (Fra/Honda) 3:18

4. Xavier De Soultrait (Fra/Yamaha) 5:58

5. Stefan Svitko (Slk/KTM) 8:33

6. Pablo Quintanilla (Chl/Husqvarna) 9:22

7. Gerard Farres Guell (Spa/KTM) 10:24

8. Pierre Alexandre Renet (Fra/Husqvarna) 12:30

9. Franco Caimi (Arg/Honda) 13:03

10. Adrien Van Beveren (Fra/Yamaha) 13:11

Nog niet aangekomen:

Gilles Vanderweyden (BEL/KTM)

Opgave: Toby Price (Aus/KTM), Alessandro Botturi (Ita/Yamaha)

Stand:

1. Joan Port Barreda (Spa/Honda) 12u35:54

2. Pablo Quintanilla (Chl/Husqvarna) op 18:19

3. Matthias Walkner (Oos/KTM) 20:26

4. Stefan Svitko (Slk/KTM) 24:11

5. Sam Sunderland (GBr/KTM) 24:31

6. Gerard Farres Guell (Spa/KTM) 30:21

7. Xavier De Soultrait (Fra/Yamaha) 30:57

8. Ricky Brabec (VSt/Honda) 31:50

9. Adrien Van Beveren (Fra/Yamaha) 33:09

10. Pierre Alexandre Renet (Fra/Husqvarna) 33:32

(belga)