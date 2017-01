iPad van Guillaume Van der Stighelen is na anderhalf jaar weer terecht

Na anderhalf jaar heeft reclamemaker Guillaume Van der Stighelen zijn verloren iPad terug. Met dank aan een vriendelijke Spanjaard, de technologie en een zoon van vrienden.

Een jaar nadat hij zijn tablet stomweg had laten liggen op de trein naar Essen, dook de iPad van voormalig reclamemaker en Grungblaver Guillaume Van der Stighelen eind oktober weer op in Spanje. Van der Stighelen, ook bekend als CittA-columnist, ontving een Whatsapp-berichtje van een onbekende nummer, die beweerde zijn toestel in zijn bezit te hebben. “Volgens de man had zijn huisgenoot de tabletcomputer in België gevonden en meegenomen naar Spanje.”

“Het is knap welke mogelijkheden de technologie ons vandaag de dag allemaal biedt”, zegt de Antwerpenaar. “De vinder kon zomaar achterhalen dat ik de rechtmatige eigenaar van de iPad was en via Whatsapp spraken we af hoe we het toestel weer naar België konden halen. De zoon van vrienden was toevallig op Erasmus in Spanje, en was bereid om af te spreken met de vinder.”

Die gaf de iPad zonder problemen af en sinds gisteren is het toestel terug bij Van der Stighelen in Schoten.