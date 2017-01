Arbeider komt om in de haven: “Hij was de beste papa, man en vriend van heel de wereld”

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht / Lillo / Zandvliet / Luchtbal-Rozemaai - De 49-jarige Nisvet Elkasovic uit Zandvliet is gisteren om het leven gekomen op de terreinen van Vopak ACS op de Scheldelaan. Hij viel van een tank en belandde twintig meter lager.

Het ongeval gebeurde gisterenochtend kort na 8u. Bij isolatiewerken aan een tank op de terreinen van Vopak ACS aan de Scheldelaan liep het mis. De 49-jarige Nisvet Elkasovic uit Zandvliet viel om onduidelijke reden van de tank en belandde twintig meter lager op de grond. “Alle hulp kwam te laat”, zegt Peter De Waele, woordvoerder van de federale politie. Elkasovic overleed ter plaatse. Hoe de val juist gebeurde, wordt nog onderzocht.

Het slachtoffer wordt omschreven als een ervaren werkkracht. Hij kwam geregeld op de terreinen van Vopak ACS als werknemer van onderaannemer E.I.B. Bij die Geelse firma was gisterenavond niemand meer bereikbaar.

Nisvet Elkasovic Foto: rr

“Hij gaat gemist worden”

Het overlijden van Nisvet sloeg gisteren als een bom in bij de Bosnische gemeenschap in het Antwerpse. “Het is zo erg dat dit de goede mensen overkomt en niet de rotte appels”, zegt Tarik Mahmutovic, een kennis van het slachtoffer. “Hij was er altijd om anderen te helpen.”

“Nisvet was een man met een hart van goud”, zegt ook Aida Turcinovic, een vriendin van de arbeider uit Zandvliet. “Hij gaat gemist worden binnen de Bosnische gemeenschap. Nisvet kwam hier als vluchteling aan en heeft altijd heel hard gewerkt.”

Dat werken deed hij ook om zijn drie kinderen, twee dochters en een zoon, een goede toekomst te geven. De familie was gisteren in diepe rouw toen het bericht van het ongeval hen bereikte.

“Hij was de allerbeste papa, man en de beste vriend van heel de wereld”, zegt dochter Elma. “Hij deed nooit iemand kwaad, stond klaar voor iedereen. Papa had altijd een glimlach op zijn gezicht.”

Dat haar vader met iedereen goed overweg kon is volgens Elma nog een understatement. “Iedereen hield van hem”, zegt ze. “Net zoals hij enorm veel van zijn vrouw, zijn kinderen en zijn hele familie hield. Hij is echt de liefste man op aarde.”

Dit jaar zou Nisvet zijn vijftigste verjaardag vieren, een jubileum. “Hij keek er enorm naar uit, we zouden samen vieren”, zucht Elma. “En nu is onze engel er plots niet meer.”

Begrafenis in Bosnië

In het ziekenhuis wordt vandaag afscheid genomen van Elkasovic. Zodra alle papieren in orde zijn zal zijn lichaam overgebracht worden naar Bosnië, waar het begraven zal worden. Elkasovic is afkomstig van de regio van Kozarac, een stadje in het noorden van Bosnië niet zo ver van de grens met Kroatië.