Tweemaal levenslang bij eerste vonnissen na coup Turkije

Een rechtbank in Erzurum, in het oosten van Turkije, heeft donderdag twee hoge officieren tot een levenslange celstraf veroordeeld wegens hun aandeel in de mislukte coup van vorige zomer.

Volgens de rechter behoorden de beklaagden, een kolonel en een majoor, tot het netwerk van Fethullah Gülen. Die naar de VS gevluchte islamitische prediker wordt door Ankara beschouwd als de stuwende kracht achter de mislukte staatsgreep, al ontkent de man, eertijds een bondgenoot van president Erdogan, dat ten stelligste. De twee militairen zijn de eersten in een hele lange rij van coup-verdachten die nog ge- en veroordeeld moeten worden. In verband met de poging tot staatsgreep van 15 juli zitten zowat 40.000 mensen in voorarrest.