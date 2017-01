Kinesitherapeut Tim Lamens vervoegt medische staf van Lierse SK

Ranst - De medische staf van Lierse SK krijgt er met kinesitherapeut Tim Lamens na de winterstop een paar extra ogen bij. “Ik kan geen goals maken”, stelt de 41-jarige Ranstenaar. “Maar ik kan er wel voor zorgen dat de spelers fitter en frisser aan de aftrap verschijnen.”

Al zes jaar heeft Tim Lamens zijn praktijk in Ranst. “Voorheen was ik actief in Aartselaar, Wommelgem en Antwerpen. Het voelt goed om mijn zestien jaar ervaring nu te delen met Lierse SK.” De Pallieters kwamen Lamens via hun Luxemburgse spits, Aurélien Joachim, op het spoor. “Jo kwam hier extra werken aan zijn fysieke paraatheid”, herinnert Lamens zich. “Blijkbaar was hij zo tevreden over mijn werk dat hij Lierse hiervan op de hoogte bracht.” Na een goed gesprek met teammanager Roel Rymen en coach Eric Van Meir werd besloten om samen in zee te gaan. Voorheen volgde Lamens al enkele spelers van de jeugdopleiding. “Maar dit is natuurlijk nog iets anders. Mijn grootste uitdaging is om mee te helpen Lierse naar eerste klasse te brengen.”

Lamens heeft altijd de ambitie gehad om te werken met professionele sporters. “Enkele beloftevolle en professionele tennissers maken reeds gebruik van mijn ervaring. Met het begeleiden van de spelers van Lierse zet ik uiteraard een enorme stap voorwaarts.” Of het niet moeilijk is om het Lierse-verhaal te combineren met zijn drukke praktijk in Ranst? “Dat is inderdaad een hele uitdaging. Gelukkig kan ik rekenen op fantastische collega’s. Zij gaan ongetwijfeld een tandje bijsteken. Dit Lierse-verhaal komt uiteindelijke iedereen ten goede.”

