Steeds meer gezinnen kunnen eindjes niet meer aan mekaar knopen

Niel - Welzijnsschakels, opgericht in februari 1998, is voor vele gezinnen een geschenk uit de hemel. “Zonder Welzijnsschakels zou het voor ons gezin moeilijk worden om te overleven”, lieten velen zich al ontvallen. Welzijnsschakels, samengesteld uit allemaal vrijwilligers, zet zich al 19 jaar dag en nacht in voor de minderbedeelden.

Steeds meer gezinnen kunnen dezer dagen de eindjes niet meer aan mekaar knopen. Zo’n 400 mensen doen een beroep op Welzijnsschakels. Van deze 400 mensen zijn er 105 gezinnen die echt noodlijdend zijn. Deze noodlijdende gezinnen krijgen drie keer in de maand van Welzijnsschakels een voedselpakket, gevuld met allerhande voedingswaren.

Begin januari organiseert Welzijnsschakels ieder jaar een feestmaaltijd voor minderbedeelden. Dit jaar is het feest geplant op zaterdag 7 januari. De eerste keer dat zo’n feestmaaltijd werd georganiseerd was in 2001. Toen boden zich zo’n 20 personen aan. 16 jaar later is dit aantal gestegen tot 140.

Lees vrijdag het hele verhaal in Gazet van Antwerpen – Editie Zuid.