Bitterkoude nacht op komst: tot -13 graden en sneeuw in België

Winterliefhebbers kunnen hun hartje ophalen, want het is zover, de echte koude is gearriveerd. Het KMI meldt voor deze nacht temperaturen tot -13 graden in de Ardennen. Ook in Vlaanderen zal het vannacht stevig vriezen en daalt het kwik tot -7° Celsius. Zaterdag wordt er dan weer sneeuw verwacht.

Het blijft wel opvallend helder. Het is vooral lichtbewolkt met hier en daar wat sluierwolken vanuit het westen. De voorspellingen hebben het voor vannacht dus niet over veel sneeuw, maar er kunnen zich wel gevaarlijke ijsplekken vormen op de weg. De strooidiensten trekken dan ook de straten op om een veiligere situatie te garanderen.

Vanaf vrijdagavond en op zaterdag is er wel een grote kans op sneeuw. De sneeuwlaag kan oplopen tot 1 à 2 centimeter. Er is ook sprake van “code oranje” voor dit weekend, want er komt een vrij krachtige wind uit het zuiden en zuidwesten. Noodweer Benelux waarschuwt ook voor gladde wegen.