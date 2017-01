Antwerpen - Na een druk 2016, wordt 2017 alleen maar drukker voor de archeologen die in Antwerpen werken. Het belangrijkste project wordt ongetwijfeld de Kipdorpbrug en het -bastion, vlak voor het nieuwe Operaplein, die als een soort archeologisch park zichtbaar blijven voor de Antwerpenaar.

Waar nu de Leien liggen, was in de zestiende eeuw een gracht die vijanden buiten de stad moest houden. Daarachter was de indrukwekkende stadsmuur, ontworpen door de Italiaanse architect Donato di Boni. ...