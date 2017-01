Vluchteling Junblat en zijn gezin settelen zich in België: “Je kunt niet blijven van nul beginnen”

Oud-Turnhout -

Zijn schoolkameraden noemt hij intussen al “broers en zussen” in plaats van “vriendjes”. De kleine Anal (5) moet zowat de meest flexibele vluchteling ooit zijn, als ik zijn ouders mag geloven. Alles vindt hij geweldig, met alles is hij mee. Voor zijn grote broer Danyal (11) is aanpassen moeilijker, want hij weet nog hoe het vóór de oorlog in Syrië was, en hij heeft heimwee. “Maar zelfs als het daar ooit weer goed zou komen, zou ik niet meer terug willen”, zegt papa Junblat. “Een mens wordt het moe om van nul te beginnen.”