Rapper uit Sint-Job gaat viraal met hiphop remix van Harry Potterlied

Brecht -

Als u het in Keulen hoort donderen bij de naam Yung Mavu is dat geen schande. De 16-jarige rapper (echte naam Noah Mavuela) uit Sint-job-in’t-Goor staat immers nog maar aan het prille begin van zijn carrière, maar die zou wel eens in een stroomversnelling kunnen komen. De clip van een nummer waarin hij een hiphop-remix brengt van het Harry Potter-themalied is op nauwelijks één dag tijd al meer dan 35.000 keer bekeken. Op Facebook gaat het zelfs om een veelvoud