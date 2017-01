Acht jaar cel geëist voor moordpoging met loodjesgeweer

Kontich - De 38-jarige Kevin B. is donderdag voor de correctionele rechtbank van Antwerpen verschenen. Na een ruzie had hij met een loodjesgeweer op Abdelhakim B. geschoten. Het slachtoffer had daarbij een hoofdwonde opgelopen. Het openbaar ministerie vorderde acht jaar cel voor poging tot moord. “Het had voor het slachtoffer veel erger kunnen aflopen”, meende de procureur.

De politie werd op 11 mei 2016 naar de Lintsesteenweg in Kontich geroepen voor een schietpartij. Aan de woning van de beklaagde troffen agenten Abdelhakim B. aan, die hevig bloedde aan het hoofd. Hij vertelde hen dat Kevin B. driemaal op hem geschoten had. Een van de kogeltjes had zijn hoofdhuid doorboord, zonder veel erg.

Het slachtoffer had de beklaagde 400 euro geleend, die er drugs mee gekocht zou hebben. De terugbetaling liet echter op zich wachten en Abdelhakim B. had hem meermaals berichten gestuurd om hem aan te porren. Toen het slachtoffer Kevin B. daarin een ‘mankepoot’ noemde, werd die laatste kwaad. “Ik kap je poten eraf! Kom maar af!”, sms’te hij.

Abdelhakim B. trok naar de woning van de beklaagde, die hem vanop de tweede verdieping onder vuur nam met een loodjesgeweer. Kevin B. beweerde dat hij twee keer geschoten had en slechts één keer met munitie.

Het openbaar ministerie meent dat het slachtoffer veel geluk had gehad, want volgens de deskundigen hadden de kogeltjes dodelijk kunnen zijn als hij bijvoorbeeld in zijn oog of hals was geraakt. De procureur vorderde daarom acht jaar cel voor poging tot moord. Kevin B., die zichzelf verdedigde, vertelde de rechtbank dat hij zich bedreigd voelde en dat het hem speet.

Vonnis op 2 februari.