Kamp Noord zoekt beste band uit de Noorderkempen

Essen / Kalmthout / Wuustwezel - De intergemeentelijke muziekwedstrijd Kamp Noord is uitgegroeid tot de ideale springplank voor jong geweld in de Noorderkempen. In 2017 gaan ze weer op zoek naar de beste band.

Elk genre is toegestaan: pop, rock, R&B, soul, hip hop, heavy metal, disco, ...Voorwaarde is wel dat je in een live set van 20 minuten minsten drie eigen songs tot een goed einde weet te brengen. Covers spelen is toegestaan. Je hoeft geen demo in te sturen om deel te nemen. Wie zich kandidaat wil stellen kan dat doen door het inschrijfformulier en het deelnamereglement te downloaden via www.kampnoord.be.

Vier voorrondes – twee halve finales – één finale

Hoe sneller je inschrijft, hoe groter je kans om deel te nemen. Maximaal veertig geselecteerde bands nemen het tegen elkaar op tijdens vier voorrondes, twee halve finales en één grote finale. Deze vinden plaats in de maanden februari, maart en april. De grote finale zal plaats vinden op 28 april 2017. De geselecteerde bands en de plaats van spelen worden op 20 januari 2017 bekend gemaakt op de website. Naast een joviale prijzenpot van € 1300 kan je ook optredens winnen op lokale festivals en clubs.

Inschrijven kan nog tot 15 januari 2017 via info@kampnoord.be.

www.kampnoord.be