Man riskeert tien jaar cel voor gruwelijke agressie op echtgenote

Mortsel - Het openbaar ministerie heeft tien jaar cel geëist voor de 56-jarige Hedi K. uit Mortsel, die vervolgd wordt voor poging doodslag en foltering. Hij had zijn echtgenote met een mes in het gezicht gesneden en haar proberen wurgen in het bijzijn van hun dochter.

Een onderbuurvrouw had op 20 mei vorig jaar rond 22 uur de politie gebeld omwille van het aanhoudende geruzie. Agenten troffen in het appartement van het gezin K. zijn echtgenote aan met twee snijwonden van de mondhoeken richting de oren. Ze bibberde en had bloed- en bleekwatervlekken op haar kledij.

Het slachtoffer vertelde dat ze een zware ruzie hadden gehad. Toen ze wilde gaan slapen, had Hedi K. haar een theeglas met warm water gegeven. Ze wilde het glas niet aannemen en hij had de vloeistof dan maar in haar gezicht gegooid. Het was bleekwater, waardoor een van haar ogen chemisch verbrand raakte.

De beklaagde probeerde haar daarna te verstikken en sneed met een mes in haar gezicht. Hij wilde haar vastbinden, maar ze kon ontkomen naar de slaapkamer. Hij beukte de deur in en nam haar in een wurggreep. Toen hun dochter kwam kijken, hield hij op. Niet veel later arriveerde de politie.

Hedi K. deed de verklaringen van zijn vrouw en dochter af als leugens. Hij beweerde dat hij zijn echtgenote per ongeluk gesneden had, toen ze hem in de hand had gebeten en ontkende dat hij haar proberen wurgen had.

Volgens de advocate van het slachtoffer was dit geen eenmalig feit, maar is er al jaren sprake van partnergeweld. Het koppel heeft intussen beslist om te scheiden. Vonnis op 19 januari.