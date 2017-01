Het moederschap? Filmpje vat het samen in een halve minuut

Op de sociale media circuleert een filmpje van een mama die een snoepje eet in de voorraadkast. De reden? Ze wil niet dat haar kinderen het zien omdat ze het snoepje anders zelf zullen opeten. “Ze willen alles wat je hebt”, zegt ze terwijl ze lustig kauwt.

“Papa is weg. Mama snakte naar een snoepje om de rest van de avond door te komen, dus ik verstopte me in de berging. Met het snoepje. Is dat verkeerd?”, zegt de Amerikaanse mama van een vierling Ashley Gardner terwijl je haar kinderen lawaai hoort maken.

“Ze gaan nooit weg. Ze willen alles wat je hebt. Zie je wel? Ze is er altijd”, zegt ze terwijl ze de camera op haar dochtertje richt dat onder de deur komt piepen. Het filmpje, dat de titel ‘Dit vat het moederschap samen in 34 seconden’ meekreeg, is op twee dagen tijd al bijna een half miljoen keer bekeken via het YouTube-kanaal van het gezin dat zichzelf de Gardner Quad Squad noemt.