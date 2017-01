Dader aanslag Berlijn had minstens 14 identiteiten

Anis Amri, de dader van Berlijn, was volgens de Duitse autoriteiten onder 14 verschillende identiteiten bekend. Dat blijkt uit een rapport dat Dieter Schürmann, hoofd van de gerechtelijke diensten aan de commissie Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen in Düsseldorf voorlegde.

In een speciale zitting omschreef Schürmann donderdag de inspanningen van de gerechtelijke autoriteiten om bewijzen te vinden dat de Tunesiër voorbereidingen had getroffen om een terroristische aanslag te plegen. Uiteindelijk zijn alle overheden samen, zowel de federale als de regionale, er niet in geslaagd voldoende concrete aanwijzingen te verzamelen die de Jusititie als verdacht had kunnen inschalen. De speurders hebben “alle wettelijke bevoegdheden uitgeput om mogelijke gevaren af te wenden”.

Amri had op 19 december een vrachtwagen in een kerstmarkt in de Duitse hoofdstad gestuurd en twaalf mensen gedood. De vreemdelingendienst van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen was bevoegd voor de Tunesiër. Amri hield zich echter niet alleen in die deelstaat op, maar ook in heel Duitsland. Verschillende veiligheidsdiensten hadden hem al langer als een jihadistisch gevaar ingeschat.