Zeker drie gewonden bij aanslag in Izmir, twee “terroristen” doodgeschoten

Bij een vermoedelijke aanslag voor een gerechtsgebouw in de West-Turkse grootstad Izmir zijn zeker drie gewonden gevallen. Aan de ingang voor rechters en magistraten kwam het donderdagnamiddag tot een ontploffing, aldus de nieuwszender CNN Türk. Volgens het persbureau Dogan volgde na de explosie een vuurgevecht tussen de politie en drie “terroristen”. Twee van hen werden gedood, de derde is op de vlucht.

Een reporter van het persagentschap DHA verklaarde op CNN Türk dat het vermoedelijk om een bomauto ging. De Turkse autoriteiten kondigden een mediastop af.

Het staatspersagentschap Anadolu meldde dat vele ambulances en politiewagens ter plaatse zijn. Meer bijzonderheden zijn nog niet bekend. Op televisiebeelden waren voor het gerechtsgebouw vlammen en rook te zien. Volgens CNN Türk is de brand inmiddels geblust.

Izmir is de op twee na grootste stad van Turkije, na Istanboel en Ankara. Sinds de escalatie van het geweld in de zomer van 2015 is Izmir tot dusver van aanslagen gespaard gebleven. Op oudejaarsnacht had een terrorist in een nachtclub in Istanboel 39 mensen gedood. Die aanval werd door de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) opgeëist.