Geel - Op de Eindhoutseweg in Geel is een bestuurder donderdagmorgen gewond geraakt. Vermoedelijk lag de gladde weg aan de basis van het ongeval.

Rond half 6 verloor de bestuurder de controle over zijn stuur. De wagen ging over de kop en kwam uiteindelijk in de gracht terecht.

De bestuurder werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.