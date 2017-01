Vader en zoon (zonder verblijfsvergunning) betrapt op geknoei met tachograaf

Willebroek / Mechelen - De lokale politie Mechelen-Willebroek heeft woensdagnamiddag een controle gehouden op het zwaar vervoer in Brielen in Willebroek. Daarbij werden een vader en zijn zoon betrapt op fraude met de tachograafschijf, een toestel dat de rij- en rusttijden en de snelheid van een voertuig meet en vastlegt.

In totaal werden 13 vrachtwagens grondig gecontroleerd op hun lading en technische uitrusting, de bestuurders op hun rij- en rusttijden en vervoersvergunningen.

Bij een van de controles wisselden de bestuurder en de passagier, vader van de chauffeur, snel van plaats. Daarop stapte de vader uit langs de kant van de bestuurder en deed zich voor als de chauffeur.

Al snel bleek waarom ze dit deden. De zoon, van Turkse nationaliteit, had geen geldig rijbewijs voor het besturen van het voertuig. “Maar de zoon pleegde ook fraude door met de tachograaf te rijden op naam van zijn vader. Op deze manier was elke controle op de rij- en rusttijden van de zoon niet mogelijk. Met twee andere tachograafschijven van de zoon was geknoeid met de kilometerstanden. Uit onderzoek bleek dat er met de vrachtwagen werd gereden zonder tachograafschijf. Dat leverde de zoon een boete op van 3.960 euro die cash werd betaald”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Tijdens het verder onderzoek bleek ook dat de zoon zijn verblijfsvergunning in ons land was ingetrokken. Hij werd overgebracht naar het Centrum voor Illegalen in Merksplas, in afwachting van zijn repatriëring.

Tenslotte kreeg de vader en zijn zoon ook nog een proces-verbaal voor zwartwerk en illegale arbeid en moest er nog een boete van 55 euro worden betaald omdat achteraan op de vrachtwagen geen verplichte snelheidsplaat was aangebracht.

Cannabis

Bij een namiddagcontrole werd een 19-jarige autobestuurder zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken omdat hij onder invloed reed van cannabis. Diezelfde bestuurder liep vorig jaar in juli een proces-verbaal op wegens rijden onder invloed van drugs en alcohol (1,2 promille).