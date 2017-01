Qmusic-presentator verwelkomt eerste kindje

Radiopresentator Maarten Vancoillie (28), bekend van de avondshow Dauwe & Vancoillie op Qmusic, is voor het eerst papa geworden. Dat heuglijke nieuws maakt hij zelf bekend via zijn Facebookpagina.

De presentator deelde donderdagochtend een zwart-witfoto op zijn profiel. Daarop is te zien hoe hij zijn zoontje vasthoudt. Hij maakte ook de naam van de jongen bekend. “Eerste kennismaking met Leon Vancoillie. Gisteren pas geboren, maar ‘t voelt alsof we elkaar al lang kennen”, schreef hij erbij.

Ook Qmusic deelde de foto via Facebook. “Er is een kleine snorremans geboren”, staat erbij. Proficiat, Maarten en veel geluk met jullie drietjes. De presentator vormt al jaren een koppel met Kristien Wollants, die ervaring heeft als nieuwslezeres bij de zender. In een persbericht laat de zender weten dat de baby het opperbest stelt. "Hij meet 52 centimer en weegt 3,72 kilogram. Maarten en Kristien genieten samen volop van dit hartverwarmende gezinsgeluk", staat er.

"We zijn zo gelukkig met de geboorte van Leon. Voor de eerste keer papa worden doet echt iets met een mens. Ik kan bevestigen dat alle clichés waar zijn: je eigen kind in je armen nemen is echt een klein wonder", zegt Maarten.