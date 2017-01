Stad pakt uit met nieuwe locatie voor nieuwjaarsreceptie

Antwerpen - De gratis nieuwjaarsreceptie van de stad op de Grote Markt wordt dit jaar vervangen door de gedeeltelijk betalende winterbarbecue op de Scheldekaaien aan de voetgangerstunnel. Bezoekers krijgen zondag een gratis bonnetje om te eten en twee gratis drankconsumpties. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) verdedigt deze wijziging.

“De voorbije jaren hebben we de Winter in Antwerpen in een nieuw jasje gestoken”, zegt De Wever. “De traditionele nieuwjaarsreceptie bleef ongewijzigd. Vorig jaar kregen we vragen van Antwerpenaars die het vreemd vonden dat de stad in januari een bewegingscampagne voert om een gezonde levensstijl te promoten, maar tegelijk het jaar inzet met frieten en bier. Daarom hebben we de nieuwjaarsreceptie onder handen genomen.”

“Het is nu een dagevenement geworden en het aanbod aan eten is uitgebreid met een duidelijke keuze voor gezonde voeding. Uiteraard kan het jaar nog worden ingezet met een fris pintje. Daarom bieden we aan de Antwerpenaars een lekkere hap aan en twee consumpties. Wie langer wil blijven om van het evenement te genieten, kan dan zelf extra drankjes of hapjes kopen.”

De gratis eet- en drankbonnen kunnen worden afgehaald tussen 12u en 14u. De winterbarbecue duurt tot 17u. Sommige attracties zullen zondag gratis zijn voor kinderen. Er zijn kortingen aan enkele attracties aan de winterfoor op het Steenplein.

Bezoekers kunnen dit evenement combineren met koopjes op de eerste winkelzondag van het jaar.

De stad Antwerpen verwacht een zeer druk weekend en roept bezoekers op om de wagen aan de rand op een parking achter te laten en met het openbaar vervoer verder te reizen.