Jonge voetballers van 14 en 15 verkrachten meisje (12)

Twee jonge voetballers van veertien en vijftien jaar hebben eind vorig jaar een twaalfjarig meisje verkracht in Wemmel, zo meldt Het Laatste Nieuws. De twee jongens lokten het meisje eerst naar de struiken. Vervolgens misbruikte de ene jongen haar terwijl de andere de wacht hield.

De feiten dateren van vrijdag 4 november 2016. Na de training waren de twee tienerjongens nog een balletje aan het trappen op het veld van KVK Wemmel toen het twaalfjarig meisje voorbij wandelde. Een van de twee jongens trapte de bal in de struiken, waarna ze aan het meisje vroegen om mee te helpen zoeken.

Vervolgens zou een van de jongens haar hebben misbruikt, terwijl de andere de wacht hield en keek of er niemand in de buurt kwam. Het meisje heeft de feiten een tijdlang verzwegen. Het was pas toen ze met kerst thuiskwam met een slecht rapport, dat ze vertelde wat er gebeurd was. Haar ouders hebben intussen een klacht ingediend.

“Als mens schrik ik natuurlijk van die leeftijd”, zetg Danièle Zücker, een profiler die bij de Amerikaanse FBI een opleiding volgde over het criminele brein. “We weten dat dertien à veertien jaar vaak de leeftijd is waarop verkrachters een eerste keer toeslaan”, zegt ze. “Dat is hard, maar de realiteit. Er zijn misschien geen aparte Belgische cijfers, maar waarom zou het bij ons anders zijn dan in de VS of in Canada?”

Het parket heeft een zedendossier geopend. Meer informatie wilde het niet kwijt.