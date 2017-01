Een maximumbudget. Al jaren wordt er over gesproken in de Formule 1. Het zou het middel bij uitstek zijn om de sport leefbaar te houden voor de kleine teams. Maar volgens Ferrari-baas Marchionne zou het niet werken.

"Formule 1 zal altijd een dure sport blijven", vertelde de CEO van de Fiat-Chrysler autogroep, waar ook Ferrari onder valt, aan de Britse krant 'The Sun'.

"In de Formule 1 zijn er immers grote automerken actief die in een brede waaier van segmenten aan ontwikkeling doen. Technologie uit de F1 gebruiken ze ook in hun normale wagens voor de weg. Dan zijn die kosten echt noodzakelijk."

Marchionne beseft wel dat er iets gedaan moet worden aan de hoge kosten maar hij denkt niet dat een maximumbudget zou helpen. Het is aan de teams zelf om een oplossing te vinden die goed is en binnen het budget ligt.

"Ondanks alle reglementen van de FIA over autocomponenten die niet ontwikkeld mogen worden heeft Ferrari nooit minder middelen in de F1 gestoken. We hebben ze wel anders besteed. Topteams vinden altijd andere onderdelen die je kan ontwikkelen", besluit de Italiaan.

