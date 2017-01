Bevlogen Obama vraagt leger “zachte overgang” naar Trump

De Amerikaanse president Barack Obama heeft woensdag de hoogste militaire leiders van zijn land nog een laatste keer toegesproken. Tijdens een bevlogen afscheidsspeech riep hij hen op om de overgang naar de toekomstige president, Donald Trump, vlot te laten verlopen.

Na acht jaar in het Witte Huis zal Barack Obama op 20 januari niet langer de president van de VS zijn. Voor zijn termijn erop zit, riep hij woensdag nog eens de hoogste militaire leiders van zijn land bijeen om een ronduit indrukwekkende speech te geven.

Obama toonde zich optimistisch over de toekomst. “Dat optimisme over de Amerikaanse toekomst haal ik deels uit het feit dat wij zo’n ongelooflijk leger hebben”, sprak Obama. “Onze militairen weten niet alleen hoe ze moeten vechten, maar ook hoe ze de menselijke waarden hoog moeten houden. Ze zijn professioneel en integer, hebben respect voor en erkennen onze grondwet en houden zich strikt aan de wetten en regels die hen opgelegd worden.”

Over zijn opvolger zei Obama niets, maar hij vroeg de militairen wel om de overgang vlot te laten verlopen. “We moeten ervoor zorgen dat, tijdens de overgangsperiode, alles vlot verloopt.”

De Amerikaanse president toonde zich uiterst dankbaar voor de inspanning die iedereen bij het leger al die jaren onder zijn hoede gedaan heeft. “Ik ben nog even aan de macht en dus kan ik nog doen wat ik wil. En wat ik wil doen, is jullie stuk voor stuk bedanken.”

“Van alle privileges waarvan ik heb kunnen genieten als president, was er geen enkel groter en was er geen grotere eer dan het hoofd zijn van het grootste en beste leger in de geschiedenis van de wereld.”

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP