Omed Siwaily hoopt op erkenning als vluchteling: “Antwerpen is mijn laatste kans”

Antwerpen -

Omed Siwaily (38) noemt zichzelf een ‘eternal refugee’, een eeuwige vluchteling. Al sinds hij als peuter uit Koerdistan in Noord-Irak is gevlucht, is hij op zoek naar een veilige thuis. Sinds maart woont hij op Linkeroever, in het asielcentrum. Al meer dan een jaar heeft hij niets meer gehoord over zijn asielaanvraag. “Ik wil zo graag opnieuw beginnen. Hier in Antwerpen, de stad die mij al zoveel goeds heeft gebracht. Dit is mijn laatste kans.”