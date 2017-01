Kruisvaarders tegen de haat treden in dialoog: “Dit is onze enige redding”

De dood een van een landgenoot met Turkse roots, bij de terreuraanval op een discotheek in Istanboel, legt nogmaals het racisme in de onderbuik van onze maatschappij bloot. Op sociale media regende het de laatste tijd haatberichten, beledigingen en zelfs bedreigingen. Slechts enkelen proberen op een onderbouwde manier in dialoog te treden. “Dat blijven doen, is onze enige redding.”