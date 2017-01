Carl Huybrechts niet langer gemeenteraadslid: “Ik voelde mij niet nuttig”

Brasschaat - Carl Huybrechts heeft ontslag genomen als gemeenteraadslid van de N-VA in Brasschaat. “Als backbencher voelde ik me niet nuttig”, zegt hij. En op zijn 65ste wil hij graag toch nog een rol van betekenis spelen. Of die nog in de politiek ligt, is twijfelachtig.

Voor de verkiezingen van 2014 was de outing van Carl Huybrechts als kandidaat voor de N-VA groot nieuws. Huybrechts zou zijn politieke carrière starten in Brasschaat, onder de vleugels van nationaal coryfee Jan Jambon. De N-VA won de verkiezingsstrijd in Brasschaat, maar Huybrechts werd geen schepen. “Ik heb geen rancune daarover, maar ik deed wel mee omdat mij bepaalde vooruitzichten waren voorgespiegeld. Schepen of niet? Daar is het mij nooit over gegaan. Al had ik wel veel expertise in communicatie, cultuur en natuurlijk vooral sport, veel meer dan de gemiddelde lokale politicus.”

Huybrechts werd geen schepen en kwam als gewoon raadslid in de gemeenteraad terecht. “Ik kan nu wel zeggen dat de rol van backbencher mij niet op het lijf is geschreven”, zegt hij. “Ik heb altijd de neiging om mijn mening te zeggen. Dat strookt niet altijd met de geplogenheden. Als gewoon lid van de meerderheid moet je vooral zwijgen. Dat kon ik al niet in de kleuterklas. Daarom stap ik er nu liever uit. Ook al blijf ik alle standpunten van de N-VA steunen.”