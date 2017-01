Gezocht: Nieuwe thuis voor 34 exotische roofvogels

Opglabbeek - Het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek is op zoek naar een nieuwe thuis voor 34 exotische roofvogels. De dieren kwamen er begin december terecht nadat ze in beslag werden genomen, maar kunnen niet lang meer blijven.

Het Natuurhulpcentrum is een noodopvangcentrum, er moet dus stilaan uitgekeken worden naar een nieuwe, permanente thuis voor de vogels. Gemakkelijker gezegd dan gedaan: de dieren hebben veel plaats nodig en eten geen gewoon vogelzaad. "Ieuw, kuikentjes," merkt de jonge Karrewiet-reporter op.