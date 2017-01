Belgische Volleyballiga lanceert Belgian Volleyball League Academy

Zellik - De Belgian Volleyball League Academy is woensdag boven de doopvont gehouden. De instelling heeft als doel het beleid binnen de Belgische volleybalclubs te professionaliseren en harmoniseren, inzake marketing en op financieel, administratief, sociaal en sportief vlak. “Dit is een grote stap voorwaarts. Voorheen was het oorlog tussen de clubs”, verklaarde Philippe Boone, voorzitter van de Belgische Volleyballiga, in de gebouwen van Roularta in Zellik.

De Academy, die ook advies wil verlenen over gevoelige problemen en uitwisseling van expertise wil bevorderen, wordt opengesteld voor clubs uit de Liga A en de Liga B. De instelling krijgt als voorzitter professor Paul De Knop, voormalig rector van de Vrije Universiteit Brussel.

De Belgian Volleyball League Academy is een resultaat van de wens van Philippe Boone en Marc Spaenjers, CEO van de Belgische Volleyballiga, om de hoogste volleybalklasse een meer professionele uitstraling te geven.

“Volgens onze berekeningen zijn er ongeveer 50 spelers met een profcontract op de 123 spelers die in de Liga A aantreden. Dat is heel weinig ten opzichte van bijvoorbeeld het basketbal. Die 45 procent profspelers moet binnen vier jaar opgetrokken worden tot 60 procent”, aldus Boone.

“Met een gefaseerd plan zullen we de clubs aanzetten tot een professioneel trainingsprogramma, met minstens 20 uur training per week”, vervolgde Spaenjers. “Momenteel hebben we vijf clubs die zo’n programma hebben, en er zijn vijf professionele Liga A-coaches. We willen tien clubs met een fulltime trainingsprogramma én een professionele coach.”

“Dit stimuleren we via ons ‘cashbacksysteem’“, verkondigde Boone, die ruim een half jaar geleden aangesteld werd als nieuwe ligavoorzitter, met de bedoeling een nieuwe wind te laten waaien in het Belgische volleybal. “In het verleden kregen teams een financiële bonus louter op basis van hun ranking. Er moet meer dynamiek in dit systeem komen. Zo komen er financiële beloningen als bepaalde doelstellingen gehaald worden, zoals bijvoorbeeld speelgelegenheid geven aan jonge Belgische talenten en het beter bereiken en aantrekken van supporters, de zogenaamde community.”

De Belgische Volleyballiga kondigde tot slot met Ernst & Young en Group S ook twee nieuwe partners aan.