18 vrouwen aangerand in Oostenrijk tijdens oudejaarsnacht

Tijdens de oudejaarsnacht in het Oostenrijkse Innsbruck zijn zeker 18 vrouwen aangerand door een groep twintigers. Ze hebben een klacht ingediend bij de politie. Het incident roept herinneringen op aan wat vorig jaar in Keulen gebeurde.

Al minstens achttien vrouwen zijn de voorbije dagen naar de politie gestapt in Innsbruck. Ze zeggen allemaal tijdens de nacht van 31 december op 1 januari te zijn aangerand op het grote stadsplein in het centrum van de Oostenrijkse stad. Daar waren 25.000 mensen samengekomen om 2017 feestelijk in te zetten.

De vrouwen werden telkens omsingeld door een tientallen twintigers. “Ze dansten eerst wat rond de slachtoffers”, zegt politiecommissaris Ernst Kranebitter. “Vervolgens begonnen ze hun borsten vast te nemen en staken ze hun handen tussen de benen van de vrouwen. Omdat de vrouwen omsingeld waren, konden de mensen om hen heen niet zien wat er aan de hand was. Zoiets hebben we hier nog nooit meegemaakt.”

De politie is een onderzoek gestart naar de feiten. De daders werden omschreven als twintigers, maar op de slechte videobeelden die mensen gemaakt hebben zijn ze niet herkenbaar.

Het incident roept herinneringen op aan de incidenten van vorig jaar in Keulen, waar tijdens oudejaarsnacht honderden vrouwen aangerand werden door een grote groep mannen