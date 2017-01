Toekomstige Amerikaanse vicepresident wil Obamacare afschaffen

De Amerikaanse vicepresident in spe Mike Pence heeft het tot zijn hoogste prioriteit gemaakt om de gezondheidshervorming van de huidige regering af te schaffen aan het begin van zijn nieuwe functie.

“We zullen ons aan onze belofte aan de Amerikaanse bevolking houden. We zullen Obamacare herroepen”, zei Pence woensdag in het Amerikaans Congres in Washington nadat hij met Republikeinse afgevaardigden over een pakket maatregelen had gepraat tegen het als Obamacare bekend geworden systeem. Eerste fundamenten hebben de conservatieven al gelegd, maar deze procedure kan vele maanden duren. Afscheidnemend president Barack Obama riep de Democraten inmiddels op om voor de hervormingen te blijven vechten.

Obamacare heeft intussen meer dan tien miljoen mensen extra een ziekteverzekering verschaft. Centraal is een algemene verzekeringsplicht. Maar het systeem staat loodzwaar onder druk. Dat komt vooral door een structurele tekortkoming. Vele verzekeraars stapten op wegens geen mogelijkheid op winst. Andere kondigden onlangs aan de premies met 25 procent te zullen verhogen.

Voor Pence met de Republikeinen bijeenkwam, riep president-elect Donald Trump zijn partij op de Democraten niet van hun verantwoordelijkheden te ontslaan. De gezondheidszorg is een “ramp”, waaraan uitsluitend de Democraten schuld hebben, tweette Trump. Hij had onmiddellijk na zijn verkiezingszege op 8 november gezegd een deel van de hervormingen te willen behouden.

Obama ontmoette ondertussen in het Congres vertegenwoordigers van de Democraten om over de toekomst van de ziekteverzekering te praten. De president gaf na het gesprek geen commentaar. De nieuwe fractieleider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer (New York), waarschuwde de Republikeinen er voor dat een opheffing van de hervormingen tot chaos op de verzekeringsmarkt zal leiden.

De Republikeinen in de Senaat legden dinsdag al begrotingsplannen voor waarmee een deel van de gezondheidshervorming moet worden teruggedraaid. De bevoegde commissie in het Congres heeft tot 27 januari de tijd om wetsvoorstellen in te dienen. Op het eind van de procedure zou een eenvoudige meerderheid in de Senaat volstaan voor de Republikeinen om grote delen van Obamacare ongedaan te maken.