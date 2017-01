Congo verbiedt import van Belgisch varkensvlees

Belgisch varkensvlees mag niet langer geïmporteerd en gecommercialiseerd worden in de Democratische Republiek Congo. Dat blijkt uit een nota van de Congolese douane (DGDA) die woensdag op Twitter gepost werd. In die nota wordt geen motief gegeven voor dit verbod.

De nota is ondertekend door Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mutshi, adjunct-directeur van de DGDA, en er wordt verwezen naar een “officieel persbericht” van de (nieuwe) Congolese minister van Buitenlandse Handel, Aimé Boji Sangara, van 30 december. Die minister trad pas net voor Kerstmis aan.

Congo is een erg bescheiden afzetmarkt voor Belgisch varkensvlees, maar de export is de laatste jaren wel toegenomen. Uit cijfers van de Belgian Meat Office, dat de vleesexport promoot, blijkt dat Congo pas op de vijftiende plaats komt in de ranglijst van grootste afzetlanden voor Belgisch varkensvlees. In 2015 voerde ons land 7.774 ton varkensvlees uit naar Congo, op een totale export van 858.975 ton.