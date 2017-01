Na rampjaar zijn Axana en Larissa in 2017 weer helemaal terug met Def Dames Dope

Herentals -

Er zijn niet veel interviews die met tranen beginnen nog voor de eerste vraag is gesteld, maar dit is er zo een. Voor Larissa Ceulemans weegt het verdriet om de dood van haar echtgenoot en soulmate Berre Berden nog altijd erg zwaar. Ook voor zus Axana was 2016 een emotionele rollercoaster. Maar muziek is een goede uitlaatklep voor zielenpijn, en dat willen de zussen dan ook in 2017: weer muziek maken.