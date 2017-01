Antwerpen - Sociale media gebruiken om jongeren meer en beter te laten samenleven, in plaats van haatboodschappen te verspreiden. Dat is het opzet van YOU-nite, waarbij jongeren korte positieve video-boodschappen opnemen. En daar heeft ook Facebook zelf oren naar. Eind deze maand mogen de studenten achter het project naar het hoofdkwartier van Mark Zuckerberg in Amerika.

Meer info: http://you-nite.be/