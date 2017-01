Anke De Mondt traint jongeren op Esbac Gametime Shootingcamp

Essen - De Essense basketclub ESBAC organiseerde een driedaags Gametime Shootingcamp onder leiding van voormalig basketinternational Anke De Mondt.

Basketbal is naast volleybal, een van de populairste balsport in België. Onze club telt 120 leden. Het kamp wordt geleid door Anke De Mondt. Ze was de voorbije jaren één van de succesrijkste Belgische basketbalspeelsters. Ze verdedigde lange tijd de kleuren van de nationale ploeg en speelde meer dan tien jaar in het buitenland. In 2011 won ze met het Spaanse Salamanca de Euroleague en werd ook Pools kampioen. Momenteel geeft ze ook basketbaltraining aan de topsportschool in Wilrijk.

"Onze club organiseert jaarlijks een kerststage”, zegt Joris Van Mol, trainer bij ESBAC. “Dit jaar is het eerste maal dat we met een andere organisatie samenwerken. De deelnemers zijn er 70 deelnemers en die komen van zowat overal: Nederland, Wuustwezel, Ekeren, Antwerpen en Schoten. De spelers worden verdeeld in groepjes van zes of zeven spelers en naargelang hun leeftijd en niveau.”

“Ik ben heel tevreden over de opkomst van de spelers”, zegt Anke De Mondt. “In de voormiddag richten we ons op de lagere school kinderen, tijdens de namiddag gaan de trainingen voor de middelbare scholieren door. Ze zijn heel gedreven en gemotiveerd. Het is mooi om ze stapje voor stapje vooruit te zien gaan.”