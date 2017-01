Doos bananen met cocaïne belandt na vondst in Antwerpse haven bij voedselbank

De voedselbank in Huizen, in de provincie Noord-Holland, heeft een opvallende donatie gekregen. Tussen de 230 dozen bananen zat nog een volle kilo cocaïne. De politie was vergeten die in beslag te nemen.

De voedselbank kreeg het fruit via een inzamelingsactie van de regionale omroep NH, die de vondst woensdag meldt. De bananen zaten in een container waarin enkele weken geleden ruim 1.800 kilo cocaïne was gevonden. Dat gebeurde in de haven van Antwerpen. De politie haalde de drugs weg en liet de bananen verdergaan, maar zag een kilo cocaïne over het hoofd.