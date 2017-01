Vijftiger riskeert acht jaar cel voor jarenlange zedenfeiten

Lille - Het Openbaar Ministerie in Turnhout vorderde woensdag acht jaar gevangenisstraf tegen M.B. (55) uit Lille. Hij zou jarenlang zes kinderen en vrouwen hebben misbruikt, maar ontkent de meeste betichtingen.

De vijftiger uit Lille wordt verdacht van de aanranding en verkrachting van zes slachtoffers. De eerste feiten zouden al dateren uit de periode tussen 1992 en 1995.

De speurders kregen de beklaagde pas in het vizier nadat zijn dochter in 2013 was opgepakt voor een winkeldiefstal. Ze beschuldigde tijdens haar verhoor haar vader van seksueel misbruik. Onderzoek bracht toen geen concrete feiten aan het licht.

In de zomer van vorig jaar kwam het dossier in een stroomversnelling. Verschillende slachtoffers stapten toen naar de politie. Het ging onder meer om familieleden van de ex van de beklaagde.

“De verklaringen van de verschillende slachtoffers zijn duidelijk, geloofwaardig en gedetailleerd. Ze ondersteunen elkaar”, zei substituut Peter Van der Flaas. “Het gaat om een ernstige feiten, ook op jonge kinderen. Volgens een deskundige kampt de man met een persoonlijkheidsstoornis en is het gevaar op recidive is groot.”

M.B. bekende alleen de aanranding van zijn dochter. Hij gaf ook toe dat hij een 18-jarig meisje over de borsten had gestreeld.

“Na de aanranding van zijn dochter in 2006 voelde hij zich schuldig. Hij speelde zijn job kwijt en leefde meer en meer teruggetrokken”, zei meester Vincent Andries. “Intussen heeft hij ingezien dat psychiatrische hulp en een behandeling noodzakelijk zijn. Ik vraag een straf met probatievoorwaarden.”