Amri te zien op camerabeelden Brussel-Noord na aanslag

Een dag na de aanslag in Berlijn is dader Anis Amri in Brussel geweest. Hij is vanuit Nederland met de trein naar ons land gereisd, blijkt uit camerabeelden. Dat meldt het Nederlands parket.

Het wordt elke dag duidelijker wat Anis Amri, de man die op 19 december met een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt in Berlijn, de dagen voor en na de aanslag gedaan heeft. Dat blijkt duidelijk uit de persconferentie die het federaal parket in Berlijn woensdagnamiddag af.

Aan vooravond op restaurant met vriend

Het parket maakte onder meer bekend dat Amri aan de vooravond van de aanslag in het noorden van Berlijn nog uitgebreid was gaan tafelen met een vriend. Die man, een 26-jarige Tunesiër, werd dinsdag opgepakt in een asielcentrum in Berlijn. Tegen hem werd een arrestatiebevel uitgevaardigd op verdenking van uitkeringsfraude, aldus woordvoerster Frauke Köhler van het Duits Openbaar Ministerie.

Volgens de openbare aanklager in Berlijn zou de 26-jarige Tunesiër met minstens twee valse namen van april tot november 2015 in verschillende steden ten onrechte uitkeringen volgens de ‘Asylbewerberleistungsgesetz’ ontvangen hebben. Daarom werd hij sinds de lente van 2016 doorgelicht.

Er is geen enkel bewijs van medeplichtigheid bij de aanslag in Berlijn, benadrukt het parket, maar het gaat er wel van uit dat de man op de hoogte was van de plannen van Amri.

Zeker is wel dat de man niet aanwezig was op het moment van de aanslag. De twee kenden elkaar al meer dan een jaar. Ze leerden elkaar kennen in een asielcentrum.

Poging tot contact

Ook opvallend: Amri heeft op de dag van de aanslag tweemaal geprobeerd om een man met wie hij samenwoonde te bereiken. Wie de man is en welke link hij zou kunnen hebben met de aanslag, is nog onduidelijk. Het is ook niet duidelijk of Amri en de man effectief gesproken hebben.

Poolse trucker al vroeger doodgeschoten

De onderzoekers weten nu wel zeker dat het wapen waarmee Amri in Milaan een agent had neergeschoten op de dag waarop hij zelf doodgeschoten werd, ook dat was waarmee hij de Poolse trucker om het leven had gebracht. Hoe hij eraan kwam, is onduidelijk, want de fabrikant ervan is failliet sinds de jaren 90.

Daar is nog meer over duidelijk geworden. De eigenaar van de vrachtwagen, die Amri had overmeesterd om met zijn truck naar Berlijn te rijden, was al dood op het moment van de aanslag. Hij was in Spreeufer, niet ver buiten Berlijn, al doodgeknald door Amri. Dat blijkt uit een kogelhuls die gevonden werd in Spreeufer.

Na die moord bezocht Amri eerst nog een moskee, om vervolgens twaalf mensen dood te rijden op de kerstmarkt in Berlijn.

Gefilmd in Brussel-Noord

Na de aanslag liet Amri zijn vernielde vrachtwagen achter en vluchtte hij naar het station Zoo in Berlijn. Hij werd daar gefilmd door een bewakingscamera en stak er zijn vinger op om een teken te doen dat typerend is voor terreurgroep Islamitische Staat (ISIS).

Vervolgens werd hij op woensdag 21 december om 11.30 uur in Nijmegen gezien en daarna om 13.30 uur in Amsterdam. Van daaruit reisde hij rechtstreeks naar Brussel-Noord. Op stations in die drie steden is hij gefilmd, zegt het Nederlands parket.

Vanuit ons land is de Tunesiër door naar Lyon gereisd en uiteindelijk naar Italië, waar hij eerst in Turijn was en daarna op 23 december in Milaan werd doodgeschoten.

Lichaam nog steeds in Monza

Het lichaam van Amri bevindt zich nog steeds bij de onderzoeksinstanties in Monza. Tot dusver heeft niemand het lijk opgeëist, ook niemand van de familie, meldde het nieuwsagentschap ADN Kronos woensdag onder aanhaling van de autoriteiten. Het lichaam van de Tunesiër zou nog verder onderzocht worden, bijvoorbeeld om na te gaan of hij niet onder invloed was van drugs.