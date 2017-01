Bon Iver annuleert volledige Europese tournee “om persoonlijke redenen”

Om persoonlijke redenen annuleert Bon Iver zijn komende Europese tour. Die zou starten op 22 januari in Parijs om op 20 februari in Londen tot een eind te komen. Ook het concert van Bon Iver op 8 februari in Vorst Nationaal wordt helaas geannuleerd.

De nieuwe plaat, ‘22, A Million’, verscheen op 30 september. “De geannuleerde concerten worden niet opnieuw ingepland”, laat Vorst Nationaal weten. “Ticketkopers kunnen rekenen op een volledige terugbetaling en worden verzocht daartoe contact op te nemen met het verkooppunt. Bon Iver verontschuldigt zich naar de fans toe hiervoor.”

It's with great regret that we must announce the cancellation of our forthcoming European tour and Justin's appearance on @prairie_home. . . pic.twitter.com/3nvEEA2i3r