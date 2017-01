Familie en vrienden nemen afscheid van Kerim

Houthalen - In de Yesil Camii-moskee in het Limburgse Houthalen hebben familie en vrienden woensdagmiddag afscheid genomen van Kerim Akyil. De 23-jarige jongeman kwam op oudejaarsnacht om het leven bij de aanslag op een nachtclub in Istanbul.

De uitvaartplechtigheid ging om 13 uur van start. De kist van de jongeman was bedekt met een Turkse en een Belgische vlag.

De familie van Aykil had ervoor gekozen om Kerim woensdag in België te laten begraven, ondanks de vele haatreacties op sociale media. “Ik ben hier gekomen door mijn vader. Kerim is hier geboren. Bijna heel Houthalen-Oost is dinsdagavond naar de wake gekomen.Ik ga mijn zoon niet in Turkije laten begraven, ik ben een stuk van dit land”, zei zijn vader dinsdag.