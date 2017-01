Jongens (18 en 19 jaar) krijgen zeven jaar cel voor homejacking in villa

Stabroek - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Ismail B. (19) en Redouane B. (18) uit Borgerhout veroordeeld tot zeven jaar cel voor een homejacking in een villa in Stabroek. Ze hadden de huishoudster en haar zoontje van acht vastgebonden en waren er met de Mercedes vandoor gegaan.

De beklaagden waren op 30 augustus 2016 de villa van een zakenman aan het Hoogeind in Stabroek binnengedrongen. Ze waren volgens de rechtbank voorbereid op een confrontatie met de bewoners, want ze hadden zich bewapend met messen en hadden ook metalen strips bij om ze mee vast te binden. De zakenman en zijn gezin waren echter niet thuis, alleen de huishoudster en haar achtjarig zoontje.

De vrouw werd vastgegrepen en bedreigd met een mes. De overvallers eisten de code van de kluis, maar die kende ze niet. Ze moest vervolgens haar bankkaart met de code overhandigen en kreeg enkele klappen.

De beklaagden bonden de huishoudster en haar zoontje vast en gingen in de villa op zoek naar waardevolle spullen. Ze stalen laptops, tablets, zonnebrillen, juwelen en de Mercedes van het gezin. Het voertuig werd enkele dagen later teruggevonden aan de Desguinlei in Antwerpen.

In de auto werden DNA en vingerafdrukken van de beklaagden aangetroffen. Redouane B. was te zien op beelden van de bewakingscamera aan de villa. Op een achtergelaten latex handschoen zat DNA van Ismail B. en hij werd ook gefilmd toen hij met de bankkaart van de huishoudster geld probeerde af te halen. Beide beklaagden werden herkend door de slachtoffers en bekenden de feiten.

In het onderzoek naar de homejacking werd ook een minderjarige kompaan gearresteerd. Hij werd door de jeugdrechter in een instelling geplaatst .